Дягилевский фестиваль

В этом году Дягилевский фестиваль пройдет в 12 раз и займет сразу 10 городских площадок. Будет звучать старинная музыка и продолжатся исследования актуальных музыкальных тенденций, неожиданные авторские трактовки будут соседствовать с академическим исполнением, ночные события будут сменяться утренними концертами.

Главным событием фестиваля станет премьера драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна в костре» в постановке Ромео Кастеллуччи . Главные роли в ней исполняют звезды французского театра и кино Одри Бонне и Дени Лаван . Музыкальную составляющую в пермской версии представят оркестр и хор musicAeterna. Спектакль будет идти на сцене Пермского театра оперы и балета в течение первых трех дней фестиваля. За дирижерский пульт встанут Теодор Курентзис (14 и 16 июня) и Петр Белякин (15 июня).

19 и 20 июня будет показан хореографический проект Алена Плателя Nicht Schlafen («Не спать»), исполненный артистами танцевальной компании les ballets C de la B. Новая работа Алена Плателя возникла в ответ на предложение интенданта Жерара Мортье сделать спектакль на музыку Густава Малера . Творчество Плателя уже известно фестивальной публике: в 2014 году он и его артисты представляли на Дягилевском фестивале вокально-хореографическую композицию C (h) oeurs на музыку Верди и Вагнера.

Одно из самых ожидаемых событий фестиваля — исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса — традиционно закрывает программу. На этот раз прозвучит Четвертая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла «Волшебный рог мальчика».

Теодор Курентзис

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета

— Наша мечта и идея Дягилевского фестиваля — создавать что-то новое. Это принцип, которого придерживался Сергей Дягилев — смотреть на три-четыре шага вперед, создавать задел для развития культуры будущего. Эту же идею стараемся воплотить и мы. И в этом году нам это определенно удалось. Программа которую мы сформировали — одна из лучших, какие мы представляли, способная конкурировать с событиями крупнейших мировых фестивалей.

Впервые за последние годы на Дягилевском фестивале прозвучит джазовая музыка в исполнении Евгения Стригалева, лондонского музыканта российского происхождения и признанного мастера импровизации. Бельгийский ансамбль graindelavoix, уже выступавший на фестивале в 2016 году, возвращается с полифонической византийской и греческой музыкой. Зрители фестиваля смогут услышать полный фортепианный цикл Леонида Десятникова «Буковинские песни» в исполнении примы Пермской оперы Надежды Павловой и пианиста Алексея Гориболя . Целиком цикл будет исполняться впервые в России. Еще один постоянный участник фестиваля — Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ) — представит сочинения Георга Фридриха Хааса, Энном Поппе и Робина Хоффмана. Хор musicAeterna исполнит фрагменты цикла марианских антифонов молодого композитора Алексея Ретинского.

Александра Мельникова, Любители темноты и таинственности ждет очередной piano-gala, при участии Алексея Любимова Алексея Зуева и Вячеслава Попругина. Встречать рассветы рекомендуется на берегу Камы, побывав на изысканных и утонченных утренних концертах в Пермской художественной галерее. Совершенно новый для фестиваля формат обязательно заинтересует любителей поспать. В стенах гостиницы «Урал» пройдет sleep concert: каждый зритель займет кровать, получит одеяло и подушку и погрузится в полную темноту, сон и звуки музыки, исследуя границы собственного воображения и возможности подсознания. Восьмичасовая колыбельная будет исполнена музыкантами Фестивального оркестра Николая Скачкова и Сергея Полтавского

Марк де Мони

генеральный продюсер Международного Дягилевского фестиваля

— Сила и привлекательность Дягилевского фестиваля в том, что каждый может не только выбрать событие, отвечающее его интересам и вкусу, но и открыть для себя что-то новое. Здесь есть место разным эпохам, разным эстетикам, жанрам и направлениям. При этом в программе нет решительно ничего привычного, все, что в ней представлена — будь то признанный шедевр иди авангардное, экспериментальное сочинение — находится вне времени, это все — искусство в чистом виде. Фестиваль очень масштабный, он вышел на уровень крупнейших международных фестивалей, и этого удалось достичь во многом благодаря партнерству со Сбербанком , который в этом году впервые выступает в роди генерального спонсора. Это будут фантастические 11 дней.

В этом году фестиваль осваивает новые площадки. Помимо уже знакомых залов: Частной филармонии «Триумф», Дома Дягилева, Органного зала и Художественной галереи — события фестиваля пройдут, например, в пространствах ДК Солдатова, ТЮЗа и гостиницы «Урал».

Кэти Митчелл, Вновь в сквере возле театра будет работать Фестивальный клуб. За 154 часа работы пройдут более 80 мероприятий. Например, зрители смогут увидеть видеоверсии спектаклей фестиваля в Экс-ан-Провансе в постановке Дмитрия Чернякова Ричарда Джонса , Питера Селларса в проекте «Опера на экране». В театральном сквере пройдут серии танцевальных уроков и совместных читок.

Впервые в этом году в рамках Образовательной программы отдельный блок Women in Art будет посвящен женщинам в искусстве. Студентки, обучающиеся редким среди женщин специальностям, таким как: дирижирование, игра на кларнете и ударных, получат дополнительную возможность расширить свой музыкальный опыт.

Продажа билетов на Дягилевский фестиваль — 2018 начнется через две недели. В этом году будет действовать новая схема продажи «вездеходов» на события основной программы фестиваля.