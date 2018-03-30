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Пермяки смогут поспать на Дягилевском фестивале
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Пермяки смогут поспать на Дягилевском фестивале 

АиФ Пермь 37 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Программа Дягилевского фестиваля стала известна в Перми.
Он пройдёт в краевой столице с 14 по 24 июня. Это будет 12-й по счёту фестиваль.
Главным событием станет премьера драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке режиссёра Ромео Кастеллуччи. Она откроет Дягилевский фестиваль. Музыкальную составляющую в пермской версии спектакля представят оркестр и хор musicAeterna. Спектакль можно будет посмотреть в течение первых трёх дней фестиваля. Дирижёрами выступят Теодор Курентзис (14 и 16 июня) и Пётр Белякин (15 июня).
Центральным хореографическим проектом станет авангардный балет Nicht Sсhlafen («Не спать») знаменитого бельгийского хореографа Алена Плателя.
Закроет фестиваль исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса. В этом году в Театре оперы и балета прозвучит Четвёртая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла «Волшебный рог мальчика».
Для зрителей Дягилевского фестиваля также прозвучит джазовая и старинная музыка. Впервые пермякам представят новый формат sleep concert («концерт для сна»).
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, его суть заключается в том, что «каждый зритель займёт не кресло, а кровать, получит подушку и одеяло и после третьего звонка погрузится в полную темноту, сон и звуки музыки, чтобы исследовать границы своего воображения и возможности подсознания». Музыка будет звучать восемь часов. Её исполнят музыканты Фестивального оркестра Николай Скачков и Сергей Полтавский.
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