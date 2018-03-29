Сон на концерте и «Жанна на костре». Дягилевский фестиваль рассказал о главных событиях нового сезона

Пермский театр оперы и балета рассказал о главных премьерах 12-го Дягилевского фестиваля. Фестиваль пройдет с 14 по 24 июня на более чем десяти городских площадках.

Главным событием нового фестиваля организаторы называют премьеру драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке легенды мировой оперы Ромео Кастеллуччи . Спектакль станет совместным продуктом Пермского театра оперы и балета, Лионской национальной оперы, бельгийского театра Ла Монне и Театра Базеля.

Нововведение фестиваля — sleep concert. Постановка, на которой зрители займут не кресла, а кровати. Целых восемь часов они смогут спать под колыбельную музыкантов Фестивального оркестра.

— Программа этого года — одна из лучших, которые мы создавали. Я очень доволен, — радовался на посвященной фестивалю пресс-конференции художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис

Другими важными новинками фестиваля станут авангардный балет «Не спать» бельгийского хореографа Алена Плателя , постановка Робера Лепажа «Ex Machina», а также исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса. Любителей необычных форматов ждут на ночной концерт и встречу рассвета на берегу Камы после музыкальной программы в художественной галерее.

Полная программа фестиваля будет известна в ближайшие дни.

Ранее мы рассказывали о Пермском театре оперы и балета в цикле «Архитектурные сокровища Перми».