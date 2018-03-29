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Сон на концерте и «Жанна на костре». Дягилевский фестиваль рассказал о главных событиях нового сезона
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Сон на концерте и «Жанна на костре». Дягилевский фестиваль рассказал о главных событиях нового сезона 

59.ru 54 минуты назад
Фото: 59.ru
Пермский театр оперы и балета рассказал о главных премьерах 12-го Дягилевского фестиваля. Фестиваль пройдет с 14 по 24 июня на более чем десяти городских площадках.
Главным событием нового фестиваля организаторы называют премьеру драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке легенды мировой оперы Ромео Кастеллуччи. Спектакль станет совместным продуктом Пермского театра оперы и балета, Лионской национальной оперы, бельгийского театра Ла Монне и Театра Базеля.
Нововведение фестиваля — sleep concert. Постановка, на которой зрители займут не кресла, а кровати. Целых восемь часов они смогут спать под колыбельную музыкантов Фестивального оркестра.
— Программа этого года — одна из лучших, которые мы создавали. Я очень доволен, — радовался на посвященной фестивалю пресс-конференции художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.
Другими важными новинками фестиваля станут авангардный балет «Не спать» бельгийского хореографа Алена Плателя, постановка Робера Лепажа «Ex Machina», а также исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса. Любителей необычных форматов ждут на ночной концерт и встречу рассвета на берегу Камы после музыкальной программы в художественной галерее.
Полная программа фестиваля будет известна в ближайшие дни.
Ранее мы рассказывали о Пермском театре оперы и балета в цикле «Архитектурные сокровища Перми».
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