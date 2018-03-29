Слушателям Rock FM подарят билеты на концерт Rainbow

До московского концерта возрожденной Ричи Блэкмором группы Rainbow остаётся всего неделя. Слушайте Rock FM в эти выходные и выигрывайте билеты на исторический концерт легендарного рок-коллектива. Розыгрыши состоятся в субботу 31 марта и воскресенье 1 апреля в рамках рубрики «Титаны Рока». В течение всего уикэнда вам представится возможность услышать в эфире Rock FM не только классические хиты Rainbow, но и новые творения Ричи Блэкмора.

Правила розыгрыша на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

Группа Rainbow в обновленном составе была реформирована Ричи Блэкмором в 2015 году для серии европейских концертов. Это было долгожданное возвращение Блэкмора к хард-рок программе спустя 20 лет. По словам 72-летнего гитариста, ему вновь захотелось поиграть рок-н-ролл, старый и любимый материал из репертуара Deep Purple и Rainbow: «Я делаю это ради поклонников, ради ностальгии…».

Концерты Rainbow с программой «Memories in Rock 2018» в России: 8 апреля Москва СК «Олимпийский», 11 апреля Санкт-Петербург «Ледовый дворец».