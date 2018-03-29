Александр Кушнир. Он зажигает звезды

Имя Александра Кушнира хорошо известно в российском шоу-бизнесе. Причем не скандалами, а открытиями. Именно с его легкой руки сначала Россия, а потом весь мир узнали Земфиру, которая на сегодняшний день — одна из самых ярких звезд.

Сейчас Кушнир принимает активное участие в музыкальном проекте «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия», где открывает для себя новые талантливые имена.

— Александр, как участник «Площади Согласия» скажите, в чем, с вашей точки зрения, ее особенность?

— Во-первых, коллективы получают опыт работы в студийных, телевизионных условиях. К сожалению, в России музыкальное телевидение умерло, интересных, хороших музыкальных фестивалей — пять-шесть, не больше. Получается, что у нас много самобытных, но «беспризорных» музыкальных групп, и «Площадь Согласия» — единственная площадка, где они могут себя показать. Во-вторых, здесь они учатся понимать различия между концертной и студийной работой, между выступлением в клубе и на съемочной площадке, где звук «заточен» под трансляцию, специальным образом установлен свет. В-третьих, этот медиаресурс учит молодых ребят говорить, общаться, излагать свои мысли, реагировать на порой жесткие шутки, иронию, сарказм. В-четвертых, здесь можно посмотреть на себя со стороны, чтобы затем провести «работу над ошибками» и над собой. Кроме того, если группы хорошо показали себя, они тут же могут получить хорошие предложения о сотрудничестве от членов жюри. В общем, этот проект — оазис для молодых музыкантов.

— В последнее время практически не появляется новых музыкальных имен, в частности в рок-музыке. С чем это связано?

— Последние яркие открытия были в 2000 году. Безусловно, в рамках небольших фестивалей открывались новые артисты, которые ведут концертную деятельность, но их аудитория 500-2000 человек. По музыкальной индустрии сильно ударил кризис 2008 года. Тогда закрылись все музыкальные издания, а радиостанции и телеканалы работают сейчас в парадигме «реклама-рейтинг-репутация», где репутация существует для того, чтобы была реклама и рейтинги. Поэтому для любого некоммерческого искусства остались только своеобразные резервации — небольшие клубы, некоторые кабельные телеканалы и две радиостанции. На Западе хорошо развита сеть студенческих радиостанций, на которых молодые группы могут представить свои композиции. Благодаря им нам стали известные такие яркие имена как Нирвана, Happy Mondays и другие. В музыкальной индустрии Россия отстает от Запада лет на 35.

— В чем же проблема отечественной индустрии?

— Нет соответствующей музыкальной культуры, прежде всего, в семьях, нет соответствующих традиций. Конечно, есть еще и такое понятие как самообразование. Например, сейчас в интернете можно найти множество интересных лекций по всем видам искусства. Есть хорошие фильмы, посвященные музыке. Но кто этим занимается?

— Вы сказали, что для молодых музыкантов нужны соответствующие площадки для продвижения. А как же интернет, где человек может сделать имя, не выходя из-за компьютера и без вложений?

— В эпоху интернета можно пытаться что-то сделать самостоятельно, снять клип, выложить его где-то. Но в любом случае у начинающей группы должен быть небольшой бюджет. Он необходим для пиар-кампании, продвижения, обработки звука… А для этого нужно присутствовать в реальной жизни, налаживать контакты, работать в студиях, с публикой.

— Правда, что в российской музыкальной индустрии нет денег и, как следствие, нет хороших песен — якобы авторы не будут писать хорошие стихи за низкий гонорар.

— Очень спорная теория. Приведу в пример Исландию, население которой — чуть больше 300 тысяч человек. Тамошние музыканты прекрасно знают, что они не продадут в своей стране больше нескольких тысяч пластинок. Но они и не парятся над этим. Они работают, развивают талант и просто кайфуют от того, что делают. И эта небольшая страна подарила миру певицу Бьорк , карьера которой началась в 11 лет, и много других ярких имен, например, Sigur Ros Kaleo, Olof Arnalds, Gus Gus и др.

Поэтому самый главный совет молодым музыкантам — забить на все материальное и просто наслаждаться творчеством, быть собой, развивать талант. История знает много примеров, когда талантливые люди жили в нищете, но имена их вошли в историю. Кроме того, если есть возможность писать тексты и музыку самому, а не заказывать на стороне, нужно это делать.

— Нужно ли поддерживать музыкальную индустрию за счет государственных средств и как быть тогда с утверждением «кто платит — тот и музыку заказывает»?

— Поддерживать нужно, а диктовать условия — нет. Система «творчество за деньги» не приводит ни к чему хорошему — нет ни нормальных взаимоотношений, ни нормального результата этих взаимоотношений. А кроме того, надо понимать, что, например, рокеры в нашей стране асоциальны. Речь идет о том, что они, как правило, остаются в стороне от актуальных событий — не выражают свое мнение, не пишут песен, не создают общественных движений, посвященных определенной социальной проблематике. В свое время была идея выпустить альбом с песнями, посвященными чеченской кампании, но сделать этого не удалось — просто не было таких композиций. На Западе кардинально другая история.

— Настанет ли время, когда молодые таланты смогут пробиваться, им не будут ставить заслоны, исходя из того, какие они могут принести рейтинги и рекламу?

— Думаю, да, но должно пройти поколение. Сейчас есть выбор, что и как играть. Но становление нормальной индустрии — процесс очень не быстрый. Быстро только кошки рождаются. Хотя уже сейчас есть сдвиги. Например, на Первом канале периодически показывают фильмы про музыкантов мирового уровня, еще лет 10-20 назад и этого не было. А значит, что приходит понимание того, что есть классика, есть, на кого равняться. Пусть такого рода показы больше рассчитаны на своего рода гурманов, но вкус можно и нужно воспитывать, а за этим подтянется и остальное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зрителей «Площади Согласия» очаровал саксофон

Группа «Privet Earth!» придала новый смысл известным стихам

«Площадь Согласия»: на пути к большому искусству