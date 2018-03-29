На улице Свободы состоится концерт «Сиреневый туман»

Культурном центре «Салют» на улице Свободы 31 марта состоится сборный концерт авторской песни «Сиреневый туман». Для зрителей выступят музыканты Центр авторской песни «ЛЯ»

Напомним, Центр авторской песни «ЛЯ» — это сочетание талантливых бардов и современных поэтов. Руководитель центра — журналист, поэт и композитор Юрий Ярыгин. В концертных программах принимают участие виртуозные барды, современные поэты.

— На концерт приглашаются зрители старше 12 лет, — отметили в администрации культурного центра.

Музыкальная программа начнется в 17.00 по адресу: улица Свободы, дом 37. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте kultura37.timepad.ru/event/675983 или по телефону 8 (499) 497-04-00. (ск)