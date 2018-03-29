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На улице Свободы состоится концерт «Сиреневый туман»
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На улице Свободы состоится концерт «Сиреневый туман» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В Культурном центре «Салют» на улице Свободы 31 марта состоится сборный концерт авторской песни «Сиреневый туман». Для зрителей выступят музыканты Центр авторской песни «ЛЯ»
Напомним, Центр авторской песни «ЛЯ» — это сочетание талантливых бардов и современных поэтов. Руководитель центра — журналист, поэт и композитор Юрий Ярыгин. В концертных программах принимают участие виртуозные барды, современные поэты.
— На концерт приглашаются зрители старше 12 лет, — отметили в администрации культурного центра.
Музыкальная программа начнется в 17.00 по адресу: улица Свободы, дом 37. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте kultura37.timepad.ru/event/675983 или по телефону 8 (499) 497-04-00. (ск)
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