Ещё
Премьера концерта, посвященного Ростроповичу, состоится в нижегородской филармонии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьера концерта, посвященного Ростроповичу, состоится в нижегородской филармонии 

Ревизор.ru 44 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Автор нового концерта для виолончели и симфонического оркестра — победитель XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Денис Шаповалов. По словам композитора, в основу нового произведения легли впечатления от творческих встреч с Ростроповичем, с которым его связывала многолетняя дружба.
Всего в программу войдут три произведения: сочинение Дениса Шаповалова, Первая (Классическая) симфония Сергея Прокофьева и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского.
Концерт начнется в 18:30.
Ревизор.ru: последние новости
31 марта в Волгограде пройдет концерт ко дню рождения Баха Прекрасную музыку невозможно вынести в одиночку Камерный хор "Нижний Новгород" даст концерт в честь своего 45-летнего юбилея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров6
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Объявлены первые участники «Нашествия-2018»5
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение