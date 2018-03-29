Премьера концерта, посвященного Ростроповичу, состоится в нижегородской филармонии 

Автор нового концерта для виолончели и симфонического оркестра — победитель XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Денис Шаповалов. По словам композитора, в основу нового произведения легли впечатления от творческих встреч с Ростроповичем, с которым его связывала многолетняя дружба.
Всего в программу войдут три произведения: сочинение Дениса Шаповалова, Первая (Классическая) симфония Сергея Прокофьева и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского.
Концерт начнется в 18:30.