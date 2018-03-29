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Aerosmith на Рен ТВ
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Aerosmith на Рен ТВ 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
1 апреля на РЕН ТВ прозвучат лучшие хиты группы Aerosmith. Концертная версия программы «СОЛЬ» представит выступление группы на фестивале Download в британском Донингтон Парк.
На РЕН ТВ Aerosmith появится в «боевом» составе: легендарная пятерка из Стивена Тайлера, Джо Перри, Тома Хэмилтона, Брэда Уитфорда и Джоуи Крамера покажет, что такое настоящий рок.
«При съёмке этого концерта мы старались выложиться настолько, насколько только возможно. Фильм действительно запечатлел группу на пике наших сил» — признался басист Том Хэмилтон.
В сет-листе выступления — как ранние хиты Aerosmith (Dream On, Walk This Way), так и более поздние композиции (Jaded, I Don’t Want To Miss A Thing).
Режиссёр фильма-концерта Aerosmith Rocks Donington — британец Дик Каррутерс, известный по клипам и концертным видео Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who, Oasis, The Killers и других знаменитых музыкантов.
Смотрите живой концерт группы Aerosmith в концертной версии программы «СОЛЬ» — в воскресенье, 1 апреля, в 00:00 на РЕН ТВ.
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