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Концерт «С песней по жизни» пройдёт завтра в Северном Бутове
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Концерт «С песней по жизни» пройдёт завтра в Северном Бутове 

Вестник Бутова 56 минут назад
Название «С песней по жизни» носил когда-то Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей. Теперь всесоюзных конкурсов нет, но само это броское название нет-нет да используют для разных фестивалей и концертов.
«С песней по жизни» — так решили назвать и концерт, намеченный на пятницу, 30 марта. Он состоится в ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, д. 57).
Уже известно, что в концерте примет участие одна из участниц бутовского ансамбля «Душа поёт».
Концерт начнётся 12.30.
Дополнительная информация по телефону: 8-495-716-36-36
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