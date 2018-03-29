Концерт «С песней по жизни» пройдёт завтра в Северном Бутове

Название «С песней по жизни» носил когда-то Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей. Теперь всесоюзных конкурсов нет, но само это броское название нет-нет да используют для разных фестивалей и концертов.

«С песней по жизни» — так решили назвать и концерт, намеченный на пятницу, 30 марта. Он состоится в ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, д. 57).

Уже известно, что в концерте примет участие одна из участниц бутовского ансамбля «Душа поёт».

Концерт начнётся 12.30.

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