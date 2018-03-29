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Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню
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Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Российский композитор, продюсер Максим Фадеев посвятил новый сингл погибшим в кемеровской «Зимней вишне». Трек, под говорящим названием «Ангел», заставит прослезится даже непоколебимых циников.
Текст песни полон скорби, сожаления и боли. Продюсер как-бы намекает слушателям — этот пожар разделил жизнь некоторых людей на до и после. «Ты все равно жив и в сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив и ангелы с тобою легко, летят высоко», — поет Фадеев.
Продюсер выложил «Ангела» в своих социальных сетях. «Кемерово. Вечная память», — подписал он под публикацией.
По заявлению композитора сингл будет доступен для прослушивания бесплатно в его Instagram и «ВКонтакте». Фадеев не планирует продавать трек через iTunes и Google Play.
Напомним, Максим Фадеев — советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор исполнитель, аранжировщик, режиссер и актер. Его самые известные проекты это: «Линда», «Глюк’oZa», «SEREBRO». Также продюсер приложил руку к раскрутке Кати Лель, Наргиз Закировой, Юлии Савичевой.
Добавим, что на несчастье отреагировали многие российские знаменитости. Некоторые даже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собранную с пермского концерта сумму семье одного из погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей пострадавшим в Кемерово. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив.
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