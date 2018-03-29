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Группа «Френды» выступит в Южном Тушине
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Группа «Френды» выступит в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 1 апреля состоится встреча с участниками группы «Френды». Гостей ожидают мини-концерт, интервью и автограф-сессия. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Песни этой группы стали известны благодаря молодежному сериалу «Деффчонки». «Френды» исполняют все саундтреки к этому популярному телепроекту. Продюсером ребят выступает Алексей Воробьев. Сейчас группа активно работает над записью студийного дебютного альбома, — рассказала Татьяна Кучеренко.
Концерт пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 16.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8-499-497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.
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