Группа «Френды» выступит в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 1 апреля состоится встреча с участниками группы «Френды». Гостей ожидают мини-концерт, интервью и автограф-сессия. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.

— Песни этой группы стали известны благодаря молодежному сериалу «Деффчонки». «Френды» исполняют все саундтреки к этому популярному телепроекту. Продюсером ребят выступает Алексей Воробьев . Сейчас группа активно работает над записью студийного дебютного альбома, — рассказала Татьяна Кучеренко

Концерт пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 16.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 8-499-497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.