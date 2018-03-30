Группа, участвовавшая в Евровидении, выступит в Пскове

Латвийской группа DAGAMBA выступит с концертом «Прогрессивная музыка» в Пскове в рамках 44-го фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Как передает корреспондент «АиФ-Псков» об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Неоднократные номинанты премии Золотой микрофон, DAGAMBA участвовали в конкурсе Евровидение 2012, а так же успели выступить на крупнейшем итальянском фестивале «Artisti in Piazza».

«Они смешали классическую музыку и рок-н-ролл», — отметила Елизавета Барышникова.

Их концерт состоится 22 апреля в 18.30 в БКЗ филармонии.

Напомним, Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 20 по 22 апреля. Откроет фестиваль сюита С. С. Прокофьева — старинная история любви Ромео и Джульетты. Тему борьбы с судьбой продолжит четвертая симфония П. И. Чайковского — первое драматическое произведение в русской симфонии. Концерт под управлением дирижера Николая Хондзинского исполнит симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Сказочный колорит второго дня фестиваля создаст оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева . Одна из наиболее ярких «восточных» партитур Н. А. Римского-Корсакова, «Шехеразада», погрузит зрителя в атмосферу звучания восточной музыки. Во втором отделении прозвучит сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки».

Завершит фестиваль концерт латвийской группы DAGAMBA «Прогрессивная классика». Группа DAGAMBA смешала классическую музыку и рок-н-ролл. Неоднократные номинанты премии «Золотой микрофон», DAGAMBA участвовала в конкурсе Евровидение 2012, а также выступала на крупнейшем итальянском фестивале Artisti in Piazza.

В галерее «Цех» в дни фестиваля откроется выставка фотографа Анны Данилочкиной «Земля особого назначения», на которой будут представлены фотографии Соловецких островов.