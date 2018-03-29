Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки из района Старое Крюково 

1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова, Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки на вечер музыки Сергея Рахманинова.
С. Рахманинов бывал в наших краях: вместе с Ф. Шаляпиным они бывали в усадьбе Середниково по приглашению Веры Ивановны Фирсановой.
В день 145-летия со дня рождения русского гения и в Вербное Воскресение шедевры мировой музыкальной классики прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Ивана Соколова (фортепиано) и Светланы Петровой (меццо-сопрано). 6+