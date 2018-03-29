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Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки из района Старое Крюково
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Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки из района Старое Крюково 

Управа района Старое Крюково 58 минут назад
Фото: Управа района Старое Крюково
1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова, Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки на вечер музыки Сергея Рахманинова.
С. Рахманинов бывал в наших краях: вместе с Ф. Шаляпиным они бывали в усадьбе Середниково по приглашению Веры Ивановны Фирсановой.
В день 145-летия со дня рождения русского гения и в Вербное Воскресение шедевры мировой музыкальной классики прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Ивана Соколова (фортепиано) и Светланы Петровой (меццо-сопрано). 6+
Управа района Старое Крюково: последние новости
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