Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки из района Старое Крюково

1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова , Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки на вечер музыки Сергея Рахманинова.

С. Рахманинов бывал в наших краях: вместе с Ф. Шаляпиным они бывали в усадьбе Середниково по приглашению Веры Ивановны Фирсановой.