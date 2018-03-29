Билеты на концерты подмосковного фестиваля искусств Чайковского поступили в продажу

Музыкально-драматический спектакль, выставки и музыкальный концерт пройдут в рамках фестиваля искусств Петра Чайковского в подмосковном Клину с 5 по 11 июня, билеты уже поступили в продажу, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.

«С сегодняшнего дня билеты на концерты IV Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который пройдет с 5 по 11 июня, можно будет приобрести на сайте музея-заповедника Чайковского в Клину», — говорится в сообщении.

Юрий Башмет, В этом году в афише фестиваля — и постоянные его участники, и те, кто приедет в Клин впервые. Каждый из традиционно участвующих в фестивале — Денис Мацуев Дмитрий Бертман — представит в Клину новую программу. Башмет представит в Клину премьерный проект — музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой даме». Бертман привезет в Клин премьеру театра «Геликон-опера» этого сезона — спектакль «Мазепа». Эту оперу Чайковского не так часто можно встретить в репертуаре современного театра: премьера «Геликона» признана критиками абсолютным успехом театра.

В этом году фестиваль Чайковского стал частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Запуск программы такого широкого взаимодействия по линии гражданского общества инициировали президенты двух стран — Владимир Путин Эммануэль Макрон . В 2018 году в перечне мероприятий, проходящих под эгидой Трианона по гуманитарному вектору, заявлен Международный фестиваль П. И. Чайковского в Клину.

«Первые дня фестиваля — 5 и 6 июня — станут днями Франции. В музее П. И. Чайковского будет открыта выставка, посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. Ведущие искусствоведы из Франции и России на «круглом столе» обсудят перспективы развития российско-французских культурных связей в контексте истории сотворчества двух культур и двух гениев — Чайковского и Петипа», — уточняется в материале.

Концерт «Россия — Франция: навстречу друг другу» состоится 5 июня. Впервые в России выступит известный французский пианист Франсуа Дюмон, который исполнит виртуозный концерт Мориса Равеля для левой руки. Ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского представит «Шехерезаду» Равеля, произведение исполняющееся редко.

Впервые участником фестиваля станет Московский театр им. М. Н. Ермоловой. Олег Меньшиков 10 июня представит специальную версию спектакля «Чайковский» и сам выступит в так называемой роли от автора, прочитав отрывки из писем и дневников великого композитора.

Несколько событий фестивальной афиши адресованы семейной аудитории: Дмитрий Маликов привезет в Клин свой спектакль «Перевернуть игру», Московская областная филармония представит свой новый спектакль «Ваня и крокодил», а Московский оркестр для детей и юношества под управлением Ивана Рудина вместе с актрисой театра и кино Анной Большовой специально для фестиваля готовят литературно-музыкальную композицию по детской классике.

«Девиз и само наполнение фестиваля в этом году нам подсказал великий немецкий романтик Шиллер. Его строчка «Обнимитесь, миллионы!» из «Оды к радости», нашедшей свое гениальное музыкальное воплощение в симфонии Бетховена, во всей полноте передает наши мысли о том, что сегодня именно искусство способно объединить мир, привнести гармонию и свет в отношения между людьми всех континентов», — сказала Ширалиева.