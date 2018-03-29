«Неделя старинной оперы» в Театре Наталии Сац 

Театр имени Наталии Сац приготовил любителям старинной музыки необыкновенный подарок. В начале апреля там пройдет «Неделя старинной оперы». Будут сыграны три барочные постановки из репертуара театра.
4–5 апреля на Большой сцене будет исполнена первая испанская опера, сочиненная композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто самого Педро Кальдерона: «Любовь убивает». Этот спектакль о любви и мести стал абсолютным хитом в сегодняшней Москве и уже второй сезон идет с аншлагами. Зрители этого спектакля располагаются прямо на сцене — прямо под распахнутыми колосниками-небесами, в которых, как в старинном театре, над их головами летают нимфы. Музыкальным руководителем и дирижером этого спектакля является маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг, который собрал в Театре Наталии Сац уникальный ансамбль барочных инструментов и дал возможность зрителям услышать, как же в действительности звучала старинная музыка.
6–7 апреля на Малой сцене покажут первую итальянскую оперу — «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери, написанную в 1600 году. Этот спектакль стал первой совместной работой Георгия Исаакяна и одного из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира Эндрю Лоуренса-Кинга, музыкального руководителя и дирижера постановки. «Игра о Душе и Теле» была удостоена специального приза жюри Национальной театральной премии «Золотая маска».
8 апреля на Малой сцене можно будет увидеть оперу Георга Фридриха Генделя «Альцина, или Волшебный остров». Этот спектакль стал первым обращением Георгия Исаакяна, одного из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и барокко в России, к своему любимому музыкальному материалу в Театре Наталии Сац. Все роли в нем исполняют женщины — как было принято в театре эпохи Ренессанса, а за дирижерским пультом царит Алевтина Иоффе.