В Щукине пройдет вечер памяти музыканта и преподавателя Виктора Лебедева 

В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке в Щукине 2 апреля пройдет вечер памяти музыканта и преподаватели школы имени Гнесиных Виктора Лебедева.
— В концерте примут участие квартет тромбонов Государственного академического Большого театра России, Ансамбль тромбонов Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, Духовой оркестр МГИМ им. А. Г. Шнитке, а также лауреаты международных конкурсов, солисты ведущих оркестров России — друзья, коллеги и ученики Лебедева. Концертмейстеры — Ирина Гончарова, Юлия Шеина, Екатерина Грашина, — сообщили в пресс-службе МГИМ имени Шнитке.
Начало в 19.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Соколовского, д. 10 (концертный зал). (ео)