Джазовый оркестр из Троицка выступит в Германии

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Джазовый оркестр из городского округа Троицк начал подготовку к концерту в Германии. В поездку музыканты отправятся 9 апреля.

— Несколько лет наш коллектив активно сотрудничает с музыкантами из Германии. Мы во второй раз едем к ним для того, чтобы показать, насколько развито джазовое направление у нас в Москве. Уже известно, что всего для немецких зрителей наш коллектив даст пять концертов, где прозвучат 25 лучших номеров. Среди них будут такие композиции, как «Катюша» и «Подмосковные вечера», — сообщил руководитель Джазового оркестра Григорий Герасимов

Он добавил, что несколько номеров московские музыканты исполнят вместе с немецкими коллегами.

Вернется Джазовый оркестр в городской округ Троицк лишь 16 апреля.