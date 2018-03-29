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10 альбомов весны
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10 альбомов весны 

Собака 50 минут назад
Фото: Собака
Свежие лонгплеи Кайли Миноуг и Thirty Seconds to Mars, эксперименты с фанком и соулом от Джека Уайта и самый политизированный альбом Дельфина — что слушать и под кого танцевать этой весной.

Моби «Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt»

На создание пятнадцатого студийном альбома Моби вдохновили композиции Грейс Джонс, Джеймса Брауна, Talking Heads и Гила Скотт-Херон. В нем он возвращается к соулу, трип-хопу и госпелу и исследованиям природы человека: его духовности, индивидуальности и уязвимости.
Уже вышел

Editors «Violence»

Британская группа из первой волны пост-панк по-прежнему существует и даже выпустила шестой студийный альбом. Материал на нем разнообразен: как классический баллады вроде «No Sound But The Wind», так и танцевальные хиты «Nothingnes» и «Counting Spooks».
Уже вышел

Дельфин «442»

Десятый и самый политизированный альбом музыканта: агрессивным рефреном в нем звучат строки «если правда одна, значит у каждого своя ложь», а в снятом сотрудничающим с «Собака.ru» фотографом Валентином Блохом черно-белом клипе на трек «520» то и дело мелькают уточка и хроники протестов.
Уже вышел

Джек Уайт «Boarding House Reach»

Пластинка стала лишь третьим сольным проектом экс-вокалиста и гитариста The White Stripes. В нем рокер неожиданно (для себя) экспериментирует с фанком, хип-хопом и электроникой. Оценить результаты можно бдует только в студийных версиях — Джек запретил фанатам пользоваться на его концертах гаджетами.
Уже вышел

Onuka «Mozaїka»

Второй альбом украинки Наты Жижченко (ака Onuka) вышел очень личным. Например, в финальной песне «Vatra» звучат отрывки записи, которую музыкант записала в 9 лет. Она сыграла на сопилке фантазии на темы украинских народных мелодий.
Уже вышел

«СБПЧ» «Мы не спали, мы снились»

Дебютный сингл пластинки из жизнерадостных поп-гимнов петербургская группа презентовала на сайте «Собака.ru». В создании альбома им помогали музыканты «НААДЯ» и Томас Мраз, а Женя Борзых стала постоянной участницей бэнда. Теперь официально.
30 марта

Кайли Миноуг «Golden»

Поп-диско дива впервые за долгую карьеру лично написала все треки для своего «золотого» альбома. Уже вышедшие синглы «Dancing» и «Stop Me from Falling» вселяют надежду, что у Кайли все получилось
6 апреля

Thirty Seconds to Mars «America»

Пятый студийный альбом команда Джареда Лето впервые за всю свою карьеру выпустила вне лейбла-гиганта Virgin. 27 апреля его можно услышать вживую — бэнд выступит в Петербургском СКК в рамках своего европейского тура.
6 апреля

Кортни Барнетт «Tell Me How You Really Feel»

Дебютную пластинку «Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit» австралийская певица выпустила аж три года назад. Второй релиз должен был последовать в 2016-м, но перфекционистка Барнетт продолжила работу, пока альбом не начал звучать так, как ей нужно.
18 мая 

Джеймс Бэй «Electric Light»

Ко второму лонгплею меланхоличный британец нашел новое звучание. В «Electric Light» вошли 14 треков, в том числе заводной «Pink Lemonade», в клипе на который он строит космический корабль и поет в свитшоте-чешуе.
18 мая
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