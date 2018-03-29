Участник Linkin Park выпускает сольный альбом

Майк Шинода , участник известной группы Linkin Park, объявил о выходе своего первого сольного альбома.

По сведениям Billboard, диск под названием "Post Traumatic" музыкант представит 15 июня этого года. Пока же поклонник группы довольствуются двумя песнями — "Crossing a Line" и "Nothing Makes Sense Anymore", вошедшими в сборник.

Кроме того, как сообщает «Газета.ру», Шинода готовит первое сольное выступление после смерти своего коллеги Честера Беннингтона. Музыкант объявил, что большой концерт состоится уже в мае.