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Участник Linkin Park выпускает сольный альбом
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Участник Linkin Park выпускает сольный альбом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из клипа "In The End"
Майк Шинода, участник известной группы Linkin Park, объявил о выходе своего первого сольного альбома.
По сведениям Billboard, диск под названием "Post Traumatic" музыкант представит 15 июня этого года. Пока же поклонник группы довольствуются двумя песнями — "Crossing a Line" и "Nothing Makes Sense Anymore", вошедшими в сборник.
Кроме того, как сообщает «Газета.ру», Шинода готовит первое сольное выступление после смерти своего коллеги Честера Беннингтона. Музыкант объявил, что большой концерт состоится уже в мае.
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