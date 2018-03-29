Джастин Бибер готовит необычный альбом

Певец в последнее время ведёт себя как примерный парень. Его уже давно не видели с сигаретой в руках, на различных тусовках в неприличном виде, как он гоняет на и нарушает правила дорожного движения.

Последние несколько недель Джастин каждый четверг посещает церковь в Калифорнии. А вчера парень помог на улице бездомным: он принёс им воду и яблочные чипсы, после чего лёг на асфальт и поболтать с ними. Неужели Бибер встал на путь истинный.

Впрочем, это скоро отразиться в его новом альбоме.

«Джастин внимательно следит за песнями, которые действительно отражают, где он находится в своей жизни с точки зрения духовности»,

— сообщает издание «The».

Также источник сообщает, что в настоящее время музыкант готовит новый альбом, но он будет не таким как раньше — он будет посвящён религии. А на прошлой неделе пареная застукало в музыкальной студии, где он провёл весь день.

«Его время с церковью возродило его, и хотя он работает с той же командой, которые помогли сделать свой последний альбом «Purpose». Он перестраивает свой звук, поэтому сейчас он больше соответствует ценностям церкви и убеждениям»,

— добавляет близкий источник к Джастину.

Неужели больше мы не услышим песни Джастина Бибера о разбитой любви и девушках?