В Москве прозвучала музыка великого туркменского композитора

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прошел концерт, посвященный памяти великого туркменского композитора Нуры Халмамедова, сообщает «МИР 24».

Мероприятие, приуроченное к 80-летию со дня рождения композитора, состоялась благодаря усилиям администрации консерватории, Министерства культуры Туркменистана и Посольства Туркменистана в России.

На концерте присутствовала творческая делегация из Ашхабада, в состав которой вошли преподаватели и исполнители из Туркменской национальной консерватории, а также музыканты творческого коллектива Дворца Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана.

Интересно, что именно в стенах Московской государственной консерватории Нуры Халмамедов получил высшее музыкальное образование и путевку в прославленный творческий. С тех пор московская музыкальная среда бережно хранит творческое наследие выдающегося музыканта.

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