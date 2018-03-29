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В Москве прозвучала музыка великого туркменского композитора
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В Москве прозвучала музыка великого туркменского композитора 

Мир24 1 час назад
В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прошел концерт, посвященный памяти великого туркменского композитора Нуры Халмамедова, сообщает «МИР 24».
Мероприятие, приуроченное к 80-летию со дня рождения композитора, состоялась благодаря усилиям администрации консерватории, Министерства культуры Туркменистана и Посольства Туркменистана в России.
На концерте присутствовала творческая делегация из Ашхабада, в состав которой вошли преподаватели и исполнители из Туркменской национальной консерватории, а также музыканты творческого коллектива Дворца Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана.
Интересно, что именно в стенах Московской государственной консерватории Нуры Халмамедов получил высшее музыкальное образование и путевку в прославленный творческий. С тех пор московская музыкальная среда бережно хранит творческое наследие выдающегося музыканта.
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