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Ого! Кеша очень похудела!
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Ого! Кеша очень похудела! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Целых четыре года певица Kesha (31) скандалила со своим продюсером Доктором Люком (44): обвинила его в сексуальных домогательствах и в том, что он подсадил ее на наркотики. Удивительно, но в 2016 году суд постановил: Кеша должна продолжать работать с Доктором Люком, так что она осталась на его лейбле Kemosabe Records (хотя он уже год как не его начальник) и каким-то образом умудрилась выпустить альбом Rainbow («Радуга»), в котором откровенно рассказала о своих переживаниях за последние несколько лет. Говорят даже, что сам Люк слышал альбом до его выхода и одобрил его. В общем, история запутанная.
За время судебного процесса Кеша очень сильно поправилась: из XS она превратилась в XL, но при этом чувствовала себя очень комфортно — ела что хотела и занималась спортом исключительно ради удовольствия.
Но теперь она, кажется, снова возвращает былую форму — папарацци сфотографировали ее в аэропорту Лос-Анджелеса. И похоже, что она похудела чуть ли не в два раза.
Неужели мы снова увидим прежнюю Кешу?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ogo-kesha-ochen-pohudela/
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