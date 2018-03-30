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На Новой сцене Мариинского театра представят оперу «Война и мир»
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На Новой сцене Мариинского театра представят оперу «Война и мир» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Опера «Война и мир» Сергея Прокофьева в постановке Андрея Кончаловского впервые будет представлена на Новой сцене Мариинского театра 30 и 31 марта, сообщает театр.
Премьера спектакля «Война и мир» — совместной постановки с Метрополитен-опера в режиссуре Андрея Кончаловского и оформлении Георгия Цыпина — состоялась 11 марта 2000 года. Эта масштабная многонаселенная постановка со сложными декорациями весом более 60 тонн, около тысячи костюмов и 200 артистов, занятых в ней, стала одним из самых экспортируемых спектаклей Мариинского театра.
Опера была показана на многих прославленных сценах — миланском Ла Скала, лондонском Ковент-Карден, нью-йоркском Метрополитен-опера, а также многих других театрах Европы и Азии.
"Эта опера написана по роману гигантскому, написана как киносценарий: эпизоды меняются друг с другом так быстро, что статическая оперная традиция затянула бы эту оперу на лишних два часа… Эта текучесть сцен требует очень больших усилий режиссера и художника-постановщика. Нужно было создать архитектуру пространства. Земля и небо — вот два пространства, две сферы первичных для человека. Они и существуют в моей постановке этой оперы как ее идея", — писал Кончаловский об этой своей работе.
В главных партиях 30 и 31 марта выступят солисты труппы и Академии молодых оперных певцов «Мариинки». В их числе Алексей Марков и Владимир Мороз, Виолетта Лукьяненко и Гелена Гаскарова, Евгений Акимов, Александр Михайлов.
За дирижерский пульт 30 марта встанет маэстро Валерий Гергиев, а 31 марта — Павел Смелков.
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