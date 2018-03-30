На Новой сцене Мариинского театра представят оперу «Война и мир»

Премьера спектакля «Война и мир» — совместной постановки с Метрополитен-опера в режиссуре Андрея Кончаловского и оформлении Георгия Цыпина — состоялась 11 марта 2000 года. Эта масштабная многонаселенная постановка со сложными декорациями весом более 60 тонн, около тысячи костюмов и 200 артистов, занятых в ней, стала одним из самых экспортируемых спектаклей Мариинского театра.

Опера была показана на многих прославленных сценах — миланском Ла Скала, лондонском Ковент-Карден, нью-йоркском Метрополитен-опера, а также многих других театрах Европы и Азии.

"Эта опера написана по роману гигантскому, написана как киносценарий: эпизоды меняются друг с другом так быстро, что статическая оперная традиция затянула бы эту оперу на лишних два часа… Эта текучесть сцен требует очень больших усилий режиссера и художника-постановщика. Нужно было создать архитектуру пространства. Земля и небо — вот два пространства, две сферы первичных для человека. Они и существуют в моей постановке этой оперы как ее идея", — писал Кончаловский об этой своей работе.