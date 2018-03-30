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Свет, блёстки, элегантность: уральский модельер Нина Ручкина снялась в романтическом клипе
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Свет, блёстки, элегантность: уральский модельер Нина Ручкина снялась в романтическом клипе 

e1.ru 27 минут назад
Фото: e1.ru
Уральский модельер Нина Ручкина и дизайнер Семён Волков сняли романтический клип под названием «Тёмная ночь». Действие в нём разворачивается под remix-версию песни от диджея Aurum Beats Романа Зырянова. Актеры плавают в бассейнах, танцуют и поют. Всё действие разворачивается в красно-синем освещении. В клипе Нина — чувственная, Семён — сама брутальность.
Особенно круто получились сцены в воде: по словам участников съёмок, они постарались изобразить «танцы» в бассейне, как в своеобразном пространстве мыслей и образов. Новый клип авторы назвали ремейком того, который был снят на парковке в 2015 году, однако по сути, видеоролик является самостоятельным проектом.
— Ремикс получился более танцевальным и более клубным, более элегантным, в отличие от того, который был снят на паркинге, — рассказала Нина Ручкина. — Надеемся, что поклонникам клубной музыки он придётся по вкусу. Была выстроена определенная подсветка для создания образов. Они выстраиваются и за счёт авторских нарядов от моего модного дома. В клипе красное платье — одно из моих любимых.
Нина Ручкина также сказала, что версий клипа будет несколько. Один из вариантов будет снят в интерьере клубного ресторана, среди картин и лепнины.
— Получился качественный танцевальный клип, на который не было потрачено большого количества средств, — сказала модельер. — Всё было сделано своими силами. Это демонстрация того, как в Екатеринбурге могут создаваться хорошие проекты за счёт того, что собирается креативная команда, где каждый является профессионалом в своей сфере. Я считаю, что мы подали пример молодым исполнителям, которые только раздумывают, как снять свои клипы.
Семён и Нина планируют выступить с песней «Тёмная ночь» на фестивале «Уральская ночь музыки 2018».
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