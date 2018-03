MØ выпустила сингл «Nostalgia»

Датская певица и продюсер MØ выпустила новый сингл «Nostalgia». Ожидается, что композиция войдёт во второй студийный альбом артиста, выход которого состоится в этом году. Одновременно с премьерой песни, состоялась премьера официального лирик-видео. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WOAvDQNNaCA Напомним, что дебютный диск Мю «No Mythologies to Follow» поступил в продажу в марте 2014 года и имел умеренный коммерческий успех в Европе. Слушайте No Mythologies to Follow — MØ на Яндекс. Музыке