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Lady Gaga представила кавер-версию трека Элтона Джона «Your Song»
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Lady Gaga представила кавер-версию трека Элтона Джона «Your Song» 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Американская поп-дива Леди Гага выпустила новый трек «Your Song». Песня является кавер-версией хита легендарного британского поп-рок музыканта Элтона Джона. https://www.youtube.com/watch?v=T8lWjQRhQXY Оригинальная композиция вышла в свет в 1970 году и вошла в альбом «Elton John». https://www.youtube.com/watch?v=mTa8U0Wa0q8 Примечательно, что песня уже исполнялась «вживую» Гагой, задолго до официальной премьеры. https://www.youtube.com/watch?v=-KxFnIQgTP8 Трек войдёт в трибьют альбом Элтона Джону «Revamp», выход которого состоится 6 апреля.
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