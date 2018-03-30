Майк Шинода выступит сольно без Linkin Park

Жизнь Майка Шинода , участника легендарной группы налаживается. Как сказали бы у нас в стране. Вчера на своей странице в Инстаграм певец выложил пост с приглашением на фестиваль в Великобритании. Пройдёт он и августа.

Такие успехи Майка очень радуют фанатов. Сначала он выпустил два трека «Crossing Line» и «Nothing», а за ними анонсировал целый альбом, который получил название «Post». Релиз состоится пятнадцатого июня. «Этот альбом будет исповедью всего, что мне пришлось пережить за последние полгода» — признался Майк.

В первой композиции поется о преодолении внутренних демонов и терзаний, для этого нужно «пересечь черту». Вторая песня получилась мрачнее: в ней говорится о том, что некоторые потери пережить невозможно, эти мысли Майка отсылают нас к уходу Честера. ;

Ещё бы, за полгода накопилось столько переживай и боли, что сам Майк в шутку называет это время американскими горками. Говорят, альбом настолько поразил организаторов фестиваля, что те, не думая, пригласили Шинода участвовать в качестве хедлайнера.