Петербургский композитор сыграл на рояле на горе в Карелии

Федеральный телеканал следил за тем, как к съемкам нового клипа музыканта вертолет доставил инструмент по воздуху в Сортавальский район. Музыкант Павел Андреев , который год назад исполнил свое произведение на рояле, установленном на плоту в мраморном каньоне Рускеала и записал об этом клип, снова покоряет наш край. Пианист и композитор из Санкт-Петербурга исполнил свое обещание вернуться и снять новый клип. Импровизатор представил новую композицию «Музыка сфер» на горе композиторов в Карелии недалеко от Сортавалы, красивыми видами с которой он ранее любовался с супругой. Съемки представляли собой настоящую спецоперацию с участием вертолета, передает корреспондент « НТВ », который вместе с музыкантом отправился в это творческое приключение. Рояль весом в четверть тонны доставили на высоту на вертолете. В съемках пианисту помогает команда единомышленников. На этот раз сцена музыканта — вершина горы, вместо зрителей — склоны и деревья. Об этом единении и аккорды его композиции, которая представляет собой звучание неоклассики: смесь разных стилей — от джаза и блюза вплоть до рока.

— Мы в процессе монтажа видео. Грядет концерт — премьера видео клипа. О дате сообщим попозже,

— говорится в группе исполнителя в соцсети. А пока репортаж с места съемок.