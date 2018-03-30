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КОПЕНGAGЕН выпускает «полярный» мини-альбом
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КОПЕНGAGЕН выпускает «полярный» мини-альбом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа КОПЕНGAGЕН в ближайшее время представит свой новый мини-альбом. Эта работа получила название «Маленький принц». EP получился очень разноплановым по звучанию. Антон Корсюков заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинке читайте только на НСН.
«Мы давно думали над акустическим альбомом, а сейчас, наконец, решили смешать стили и посмотреть на реакцию слушателей. Эта пластинка и по настроению получилась полярной: в ней есть и некая гитарная развязность времен песни «Не при делах», и лирическая атмосфера, близкая к «100 лет одиночества». В альбом вошли шесть песен. В последнее время мы выпускаем EP где-то за год до большого альбома. Думаю, что некоторые песни из нового EP войдут в предстоящий лонг-плей», — отметил артист.
Релиз мини-альбома «Маленький принц» группы КОПЕНGAGЕН намечен уже на 4 апреля.
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