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Стала известна новая дата самарского концерта группы «Аквариум»
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Стала известна новая дата самарского концерта группы «Аквариум» 

Волга Ньюс 1 час назад
Стала известна новая дата концерта группы «Аквариум», перенесенного из-за болезни артиста.
Он состоится 17 мая в ОДО.
Купленные на прежнюю дату билеты действительны.
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