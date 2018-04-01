Тимати и Фадеев раскритиковали участника шоу «Песни» из Тюмени, но дали ему шанс

Тюменец выступил перед публикой и несмотря на критику все же прошел отбор. Сергей Фатеев исполнил песню «Города» собственного авторства в силе электро-поп. Передача вышла в эфир вчера, 31 марта, на телеканале ТНТ.

Выступление тюменца Сергея Фатеева смотрите с 12 минуты.

После выступления первым критику высказал Максим Фадеев:

— А Вас не смущало, что вы практически всю песню пропели рядом? По ноткам, — задал вопрос продюсер.

Тимати похвалил тюменца за хороший образ, понимание музыки, но посоветовал позаниматься вокалом.

— Хорошая аранжировка, хорошая песня, вот все хорошо, но пока по вокальному исполнению достаточно сыровато. Наверное, надо позаниматься. Обидно, что те кто очень хорошо поют не имеют этого импульса, этого заряда, и не имеют ощущения современного тренда и того, куда идет музыка. А те, кто это имеют, очень часто недостаточно хорошо поют, — высказался Тимати и решил не давать шанс тюменцу.

Тюменцы давно участвуют в кастингах и съёмках различных шоу на ТНТ. В прошлом году в стендап-шоу «Открытый микрофон» участвовал врач-психиатр исправительной колонии № 4, а в октябре наш хореограф попытался покорить жюри шоу «Танцы». В феврале этого года также на сцене шоу «Песни» появилась тюменская вокалистка, которая пыталась попасть в группу Serebro, но не смогла.