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Тимати и Фадеев раскритиковали участника шоу «Песни» из Тюмени, но дали ему шанс
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Тимати и Фадеев раскритиковали участника шоу «Песни» из Тюмени, но дали ему шанс 

72.ru 20 минут назад
Фото: 72.ru
Сергей Фатеев, недавно перебравшийся из Тюмени в Москву, выступил в шоу «Песни». Он попытался впечатлить музыкальных продюсеров Тимати и Максима Фадеева, которые с помощью телешоу ищут новую звезду.
Тюменец выступил перед публикой и несмотря на критику все же прошел отбор. Сергей Фатеев исполнил песню «Города» собственного авторства в силе электро-поп. Передача вышла в эфир вчера, 31 марта, на телеканале ТНТ.
Выступление тюменца Сергея Фатеева смотрите с 12 минуты.
После выступления первым критику высказал Максим Фадеев:
— А Вас не смущало, что вы практически всю песню пропели рядом? По ноткам, — задал вопрос продюсер.
Тимати похвалил тюменца за хороший образ, понимание музыки, но посоветовал позаниматься вокалом.
— Хорошая аранжировка, хорошая песня, вот все хорошо, но пока по вокальному исполнению достаточно сыровато. Наверное, надо позаниматься. Обидно, что те кто очень хорошо поют не имеют этого импульса, этого заряда, и не имеют ощущения современного тренда и того, куда идет музыка. А те, кто это имеют, очень часто недостаточно хорошо поют, — высказался Тимати и решил не давать шанс тюменцу.
Остальные члены жюри — Максим Фатеев и Гарик Мартиросян, решили, что 24-летнему парню нужно дать шанс.
Тюменцы давно участвуют в кастингах и съёмках различных шоу на ТНТ. В прошлом году в стендап-шоу «Открытый микрофон» участвовал врач-психиатр исправительной колонии № 4, а в октябре наш хореограф попытался покорить жюри шоу «Танцы». В феврале этого года также на сцене шоу «Песни» появилась тюменская вокалистка, которая пыталась попасть в группу Serebro, но не смогла.
Ещё один житель тюменец ни в какие шоу не стремился, зато засветился в сериале «Реальные пацаны». А известный комик Руслан Белый сам приезжал в конце прошлого года в Тюмень, чтобы пошутить над городом на Туре. Что из этого вышло, смотрите в нашем предыдущем материале.
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