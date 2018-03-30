Уфимки споют для Тимати и Максима Фадеева в шоу «Песни»

Уфимская фольклорная группа «Узорица» выступит в шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Программа выйдет в эфир уже сегодня, 30 марта.

В эксклюзивном интервью сайту Ufa1.ru вокалистка и организатор музыкального коллектива Полина Кобец рассказала, каково это — выступать перед авторитетными продюсерами.

— Полина, чем необычна «Узорица»?

— Это фольклорная электронная группа. Мы исполняем аутентичные песни в современной авторской аранжировке. Сегодня в коллективе девять человек — семь девушек и двое парней, средний возраст участников — 25—26 лет. Молодые люди появились у нас недавно, уже после участия в шоу «Песни» на ТНТ. Наш костяк образовался много лет назад на базе одноименного детского ансамбля. Основатели — Ирина Петровна и Равиль Галимович Рахимовы — занимались с нами сначала на базе музыкальной школы № 4, а затем — уфимского института искусств. Они и по сей день готовят молодые кадры, а за современное лицо группы отвечаю я.

— Как вы попали в шоу «Песни»?

— Поучаствовать в кастинге меня уговорила сестра Маша (она, кстати, тоже является участницей «Узорицы»). Сначала я подала сольную заявку, но потом мы подумали: «А почему бы не подать еще и коллективную?!» Нас пригласили на прослушивание в Екатеринбург. Креативным продюсерам проекта понравились оба выступления, но, когда они поняли, что я фигурирую и там, и там, предложили сделать выбор: либо я еду в Москву одна, либо с коллективом. Я выбрала ехать с «Узорицей».

— Какую песню вы представили на суд жюри?

— Мы исполняли народную песню «Как по травкам», но в современной обработке. Мы удивили жюри жалейками — это такой музыкальный духовой инструмент в виде деревянной трубки и коровьего рога, сейчас мало кто на таком играет. Кроме того, афробита в народной песне тоже никто не ожидал!

— А еще, судя по фото, на вас были совершенно фантастические платья…

— Да, эти платья перед поездкой с Москву нам сшили уфимские дизайнеры. И если обычно костюмеры переодевают участников, то в нашем случае они сказали, ничего менять не будут, костюмы — восторг! Кстати, Максим Фадеев тоже их оценил.

— Кто, помимо Тимати и Максима Фадеева, сидел за судейским столом?

— В качестве приглашенного члена жюри у нас был Влади, участник группы «Каста». Он был немногословен, но судил достаточно мягко. Если сравнивать, к примеру, с Гариком Мартиросяном , то нет от Влади услышали гораздо меньше участников.

— Сильно волновались перед выступлением?

— Знаете, это было непросто. Учитывая, что мы одни из самых последних предстали перед жюри, это было около трёх часов ночи, и глаза предательски краснели от суточного макияжа, думаю, нам удалось собраться и показать свой номер на высоком уровне. Шоу «Песни» стало серьезной проверкой для нашего коллектива, и не все с этим справились.

— К кому из продюсеров вы хотели попасть, когда шли на кастинг?

— Максим Фадеев — один из моих кумиров с детства. С его творчеством меня познакомил дядя, когда я была еще совсем маленькой. Я знала наизусть все его песни! Поэтому попасть хотелось, конечно, к нему. Но, знаете, я ошибалась, думая, что впечатлить Фадеева будет проще, чем Тимати.

— Какие впечатления остались от участия в шоу?

— Я участвовала в разных песенных конкурсах, но такой организации не видела нигде! «Песни» — это как живой организм, в котором безупречно функционирует каждая часть. К примеру, ребята, которые отвечали за инструктаж участников перед выходом на сцену, говорили такие добрые слова, так подбадривали… От самой сцены тоже невероятные впечатления: идеальнейший звук, сказочная атмосфера! Несмотря на то, что это конкурс, и вокруг, по сути, конкуренты, всё было очень по-доброму.

— Победитель шоу «Песни» получит 5 миллионов рублей. У кого, по-вашему, больше шансов на победу?

— Думаю, что на первом месте молодость и готовность стать артистом. Либо артист уже должен быть готовый, либо напротив — начинающий, но с выдающимися внешними данными и харизмой. Тимати много раз произносил фразу: «Я не уверен, что ты соберешь стадионы». Думаю, что это и есть цель проекта «Песни» — слепить или выявить такого исполнителя, который был бы коммерчески успешен, пусть даже без совершенных вокальных данных.

— Как вы считаете, удастся ли Тимати и Максиму Фадееву с помощью шоу «Песни» создать в России новый шоу-бизнес, как они заявляют?

— Не знаю, как насчёт нового, но, по крайней мере, отличный от того, который есть сейчас, у них точно получится.

— Поборется ли группа «Узорица» за право называться новым российским шоу-бизнесом?

— Обязательно! Все подробности этой борьбы вы узнаете уже сегодня, если включите шоу «Песни» в 21:00 на ТНТ!