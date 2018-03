Уикенд в Курске с 30 марта по 1 апреля

Концерт группы GOOD TIMES, поездка на концерт группы The Rasmus, Dечеринка с Thomas Mraz — как весело провести эти выходные в городе.

30 марта

BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»Концерт группы GOOD TIMES21:00 Коллектив с самым позитивным названием везет в Курск боевые хиты и новый альбом «Просто сложно понять». Этим релизом музыканты открывают новую главу в творчестве, делятся переживаниями и мыслями в самой разной музыкальной форме. Кто слышал GOOD TIMES, сравнивает их музыку с морем, но не в моменты штиля, а когда Посейдон устраивает пляжную вечеринку для богов. Звук бьет не только в уши, а в сердце, в разум и во все части тела, которые могут двигаться.

31 марта

Ул. Ленина, 54Поездка на концерт группы The Rasmus The Rasmus считается одной из самых успешных финских групп: по всему миру продано более 3,5 миллионов их альбомов, они получили восемь золотых и пять платиновых наград. Группа, которой более двух десятков лет, успела сменить несколько образов и жанров: от диковатого и самобытного поп-панка, через поп-рок к депрессивному металлу о любви и снова к поп-року. Всемирно известная финская группа едет с самым масштабным российским туром в своей истории: 22 города, полтора месяца гастролей, 50 000 километров пути. 31 марта The Rasmus дадут концерт в Воронеже. Услышать музыкантов вживую можно, отправившись на концерт автобусным туром. Забронировать поездку можно в группе-встрече или по телефону: 55-03-83.

Арт-пространство FOREST LOFTВстреча «Пироги и кисти»С 13:00 до 15:00 Так будут называться неформальные встречи любителей рисования. В субботу преподаватель по скетчингу Илларион Ахезин будет говорить о «Зарисовках мягкими материалами». Он проведет разбор света и тени и расскажет про работу с углем и другими материалами. Рисовать, конечно, будут все участники встречи. Для этого надо взять с собой мягкие материалы (сепию, уголь, сангину), тонированную бумагу или скетчбук. При чем тут пироги? Узнаете на месте. Встреча состоится при наличии 15 участников. Так что не забудьте записаться.

Клубный дом «Премьер»Открытый урок по йоге18:00 С философией йоги, ее асанами и позами познакомились, пожалуй, все заинтересованные. Кто-то даже успел сходить на несколько занятий… Пусть весна откроет у вас второе дыхание и желание заниматься духовными и физическими практиками. Начать можно с бесплатного мастер-класса. Попробуйте постоять в позе собаки или воина хотя бы несколько минут, увидите жизнь в новых красках.

Литературное кафе «Чердак»Вечер чувственной поэзии Карины Мыцких19:00 Организатор фримаркетов, борец за экологию, журналистка Карина Мыцких хочет поделиться еще одним своим талантом и устраивает вечер честной и чувственной поэзии. Это будет слияние слова и музыки, движения и изображения. Именно так, по мнению поэтессы, должно выглядеть искусство и касаться зрителя своим дуновением. Карина будет выступать под музыку Владимира Марковича и Артема Ивановича из группы «Сословие».

Клуб «Часы», ТРЦ МегаГриннВечеринка с Thomas Mraz19:00 Первый романтик neo-R’n’B и пришелец из реальности олдскульных аниме, Thomas Mraz выступит в Курске. Алмас Гатауллин (так зовут музыканта) выбрал псеводим по аналогии с именем американского автора и исполнителя композиций смешанных жанров Jasona Mraza. Творчество Томаса идеально подходит для создания электронной танцевальной музыки. Звучание создает эффект полного отвлечения от смысла текста. Мистический звук полностью как бы отрывает слушателя от земли, и несет в полете при ночном звездном небе.

31 марта — 1 апреля

ТЦ Central ParkПасхальный Арт-базарС 10:00 до 21:00 За неделю до Пасхи можно устроить предпраздничный шопинг. В субботу и воскресенье будет работать арт-базар, где можно будет найти тысячу самодельных мелочей. Например, славянские обереги, украшения из камней, имбирные пряники, мозаику или игрушки. Там же будет организована фотовыставка, а 1 апреля с 14:00 звучать танцевальные хиты 80-ых.

1 апреля

Арт-пространство FOREST LOFTBaka Anime PartyС 14:00 до 17:00 Помните, что 1 апреля не только начало месяца, но еще и День дурака. Повод повеселиться на анимэ-вечеринке. Обещают конкурс Stend-Up, конкурс озвучки, танцев, рисунков и фанфиков, розыгрыши и шутки. Можно будет пообщаться с единомышленниками и потанцевать под музыку из популярных аниме.

Арт-клуб БАРRеМузыкальный вечер «Рок Артель»19:00 Для тех, кто любит старый-добрый русский рок, будет возможность выступить или послушать любимые песни. В воскресенье выступят Грин Лазовский, Вячеслав Головенков и Даниил Хмелевской. Не исключены и другие артисты. Приходите подпевать.

По материалам интернет-журнала «Морс».