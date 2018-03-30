Как услышать Чайковского в одном ряду с Deep Purple в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сцене Свердловской филармонии выступит необычный квартет из Москвы, который играет произведения известных композиторов мирового уровня в одном ряду с мировыми хитами разных жанров. Концерт ансамбля StradiВаленки пройдет в эти выходные.

Московский ансамбль StradiВаленки — некий музыкальный «кроссовер», где произведения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковоского становятся в один ряд с Smoke on the Water легендарных Deep Purple. «Неслучайно и в названии квартета соединилось несоединимое: имя великого скрипичного мастера и простой, всем знакомый символ России», — отмечают организаторы встречи.

StradiВаленки — это совмещение четырех академических музыкальынх инструмента скрипки, аккордеона, контрабаса и рояля. Участники квартета — выпускники известных музыкальных школ: скрипач Александр Барклянский — Московская консерватория, пианистка Надежда Котнова и аккордеонист Евгений Алтудин — Российская академия музыки им. Гнесиных, контрабасист Игорь Никифоров — Большой симфонический оркестр им. Чайковского.

Концерт московского ансамбля StradiВаленки состоится 1 апреля на сцене Свердловской филармонии. Стоимость билетов — от 500 до 1 000 рублей. Начало — 18.30.