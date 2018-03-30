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Пермяк выступит в музыкальном шоу на федеральном канале
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Пермяк выступит в музыкальном шоу на федеральном канале 

АиФ Пермь 17 минут назад
Фото: АиФ Пермь
30 марта в музыкальном шоу «Песни» на канале ТНТ выступит пермяк Евгений Старков. Он прошел кастинг, который проходил в Екатеринбурге и был приглашён для участия в конкурсе, в жюри которого два авторитетных продюсера страны — Максим Фадеев и Тимати.
«В Екатеринбурге я исполнял песню 30 Seconds to Mars «Edge of the earth», в итоге организаторы проекта зацепились за мой роковый голос, и даже подумали, что я участник рок-группы, — говорит в интервью телеканалу «ТНТ» в Перми Евгений Старков. — Музыкой и артистической деятельностью я занимаюсь лет семь. Иногда выступаю в качестве продюсера и режиссера роликов. Это мое основное дело. А музыка — область, где я больше раскрываюсь как личность».
В Перми за молодого человека буду болеть друзья и близкие, а также те, кто следит за творческом пермского певца.
Посмотреть шоу «Песни» с участием пермского артиста можно в пятницу, 30 марта в 21.00 на ТНТ.
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