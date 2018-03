Пермяк выступит в музыкальном шоу на федеральном канале

Тимати. 30 марта в музыкальном шоу «Песни» на канале ТНТ выступит пермяк Евгений Старков . Он прошел кастинг, который проходил в Екатеринбурге и был приглашён для участия в конкурсе, в жюри которого два авторитетных продюсера страны — Максим Фадеев

«В Екатеринбурге я исполнял песню 30 Seconds to Mars «Edge of the earth», в итоге организаторы проекта зацепились за мой роковый голос, и даже подумали, что я участник рок-группы, — говорит в интервью телеканалу «ТНТ» в Перми Евгений Старков. — Музыкой и артистической деятельностью я занимаюсь лет семь. Иногда выступаю в качестве продюсера и режиссера роликов. Это мое основное дело. А музыка — область, где я больше раскрываюсь как личность».

В Перми за молодого человека буду болеть друзья и близкие, а также те, кто следит за творческом пермского певца.

Посмотреть шоу «Песни» с участием пермского артиста можно в пятницу, 30 марта в 21.00 на ТНТ.