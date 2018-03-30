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В Воронеже актёры переведут известные песни на язык жестов
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В Воронеже актёры переведут известные песни на язык жестов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Концерт для глухих и слабослышащих будет бесплатным. Школа актёрского мастерства «Шоу театр» пригласила воронежцев и гостей города на концерт жестовой песни, который начнётся в 19:00 четверга, 5 апреля, в Доме актёра (Дзержинского, 5а). Интерсено будет всем — как слабослышащими и глухим, так и людям с хорошим слухом. Ученики школы представят известные всем музыкальные хиты, переведённые в жестовую речь. На сцене театра «Неформат» прозвучат песни «Ночных снайперов», Найка Борзова, «ДДТ», Марии Чайковской и многие другие. Второй показ состоится в понедельник, 16 апреля. Вход на концерт бесплатный, но нужна предварительная регистрация через личные сообщения Катерине или на площадке TimePad. Екатерина Трещикова
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