СБПЧ выпустили новый альбом «Мы не спали, мы снились»

Группа «Самое Большое Простое Число» выпустила новый альбом «Мы не спали, мы снились».

«Альбом — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё», — рассказали нам музыканты.

Пластинку уже можно послушать Вконтакте.

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Саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.