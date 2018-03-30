СБПЧ выпустили новый альбом «Мы не спали, мы снились» 

Группа «Самое Большое Простое Число» выпустила новый альбом «Мы не спали, мы снились».
«Альбом — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё», — рассказали нам музыканты.
Пластинку уже можно послушать Вконтакте.
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Саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.
«Альбом — слепок тех событий, которые прошли за год в нашей жизни. Он звучит именно так, как мы его прожили. Для нас это была органичная, трудоемкая, но в то же время радостная работа над записью», — рассказал нам Кирилл Иванов. В создании пластинки также участвовали музыканты «НААДЯ» и Томас Мраз, с которым Иванов познакомился на концерте в Уфе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.