Ещё
СБПЧ выпустили новый альбом «Мы не спали, мы снились»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СБПЧ выпустили новый альбом «Мы не спали, мы снились» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Группа «Самое Большое Простое Число» выпустила новый альбом «Мы не спали, мы снились».
«Альбом — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё», — рассказали нам музыканты.
Пластинку уже можно послушать Вконтакте.
(function () { VK.Widgets.Playlist ("vk_playlist_-2000653049_2653049", -2000653049, 2653049, '118cddcc3460842102'); } ());
Саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.
«Альбом — слепок тех событий, которые прошли за год в нашей жизни. Он звучит именно так, как мы его прожили. Для нас это была органичная, трудоемкая, но в то же время радостная работа над записью», — рассказал нам Кирилл Иванов. В создании пластинки также участвовали музыканты «НААДЯ» и Томас Мраз, с которым Иванов познакомился на концерте в Уфе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
От Thirty Seconds to Mars до «СБПЧ»: 10 альбомов весны Brainstorm, «Каста» и Tommy Cash приедут на Stereoleto в Петербург "Электрофорез" представит новый альбом в Fidel club
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»73
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания4
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение