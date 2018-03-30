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Мужской хор «Перезвон» выступит в Ясеневе
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Мужской хор «Перезвон» выступит в Ясеневе 

Ясенево 47 минут назад
Фото: Ясенево
Пасхальный концерт «Музыка мира» мужского хора «Перезвон» пройдет 15 апреля в 19:00 на сцене Большого зала культурного центра «Вдохновение».
В преддверии праздника Светлой Пасхи коллектив мужского хора «Перезвон» подготовил праздничный концерт, в программе которого прозвучит музыка самых разных жанров — от церковных песнопений до эстрадно-джазовых композиций. Слушателей ожидают оригинальные прочтения популярной классики, виртуозные обработки народных песен и романсов, знаменитые отечественные и зарубежные эстрадные хиты. Любимая музыка, исполненная прекрасными голосами, и мощная исполнительская энергетика наполнят сердца зрителей радостью. Коллектив хора «Перезвон» исполняет все музыкальные композиции только живым звуком.
Все музыканты хора являются регентами и певчими московских храмов.
Продолжительность концерта — 2 отделения с антрактом.
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