Мужской хор «Перезвон» выступит в Ясеневе

Пасхальный концерт «Музыка мира» мужского хора «Перезвон» пройдет 15 апреля в 19:00 на сцене Большого зала культурного центра «Вдохновение».

В преддверии праздника Светлой Пасхи коллектив мужского хора «Перезвон» подготовил праздничный концерт, в программе которого прозвучит музыка самых разных жанров — от церковных песнопений до эстрадно-джазовых композиций. Слушателей ожидают оригинальные прочтения популярной классики, виртуозные обработки народных песен и романсов, знаменитые отечественные и зарубежные эстрадные хиты. Любимая музыка, исполненная прекрасными голосами, и мощная исполнительская энергетика наполнят сердца зрителей радостью. Коллектив хора «Перезвон» исполняет все музыкальные композиции только живым звуком.

Все музыканты хора являются регентами и певчими московских храмов.

Продолжительность концерта — 2 отделения с антрактом.