Эмилиано Ригони: Честно говоря, русский язык я не учу

«Русский язык я, честно говоря, не учу, это очень сложно для меня. Слова, которые я знаю, в них нет ничего особенного. Я слышу их каждый день от ребят из команды, простые вещи вроде „привет“, „пока“, „спасибо“, несколько чисел, „влево“, „вправо“.

Скажу честно, впервые очутиться в атмосфере русской зимы и ощутить серьезное понижение температуры — это прикольно, но иногда становится физически тяжело.

Я не очень хорошо переношу сильные холода, но могу сказать, что Петербург зимой даже красивее, чем в другие времена года. Городской пейзаж просто прекрасен», — передает слова Ригони пресс-служба «Зенита».