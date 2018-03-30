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Эмилиано Ригони: Честно говоря, русский язык я не учу
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Эмилиано Ригони: Честно говоря, русский язык я не учу 

Советский спорт 5 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Русский язык я, честно говоря, не учу, это очень сложно для меня. Слова, которые я знаю, в них нет ничего особенного. Я слышу их каждый день от ребят из команды, простые вещи вроде „привет“, „пока“, „спасибо“, несколько чисел, „влево“, „вправо“.
Скажу честно, впервые очутиться в атмосфере русской зимы и ощутить серьезное понижение температуры — это прикольно, но иногда становится физически тяжело.
Я не очень хорошо переношу сильные холода, но могу сказать, что Петербург зимой даже красивее, чем в другие времена года. Городской пейзаж просто прекрасен», — передает слова Ригони пресс-служба «Зенита».
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