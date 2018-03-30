Ригони: «Русский не учу — это слишком сложно для меня»

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал об общении в России.

"Русский я, честно говоря, не учу, это очень сложно для меня. Слова, которые я знаю, в них нет ничего особенного.

Я слышу их каждый день от ребят из команды, простые вещи вроде «привет», «пока», «спасибо», несколько чисел, «влево», «вправо».

Скажу честно, впервые очутиться в атмосфере русской зимы и ощутить серьезное понижение температуры — это прикольно, но иногда становится физически тяжело.

Как выяснилось, я не очень хорошо переношу сильные холода. Но могу сказать, что Петербург зимой даже красивее, чем в другие времена года. Городской пейзаж просто прекрасен", — цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».