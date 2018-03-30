Фронтовые песни вспомнили в Богородском

Конкурс военно-патриотической песни прошел в школе №1360 района Богородское.

В течение нескольких последних мартовских дней в школе №1360 проходил конкурс военно-патриотической песни. Его участники исполняли песни о Великой Отечественной войне, которые были популярны во второй половине прошлого века, а некоторые остаются таковыми и сегодня.

Ребята подошли к конкурсу креативно. Многие команды не просто исполняли песни, а готовили интересные номера с использованием небольших театральных постановок. Например, во время исполнения песни «Ах, путь дорожка фронтовая…» на сцене появлялись импровизированные автомобили, а их движением управляли регулировщики. Кроме того, почти во всех выступлениях конкурсанты использовали кинохронику военных лет, киноматериалы о сегодняшней России.

По итогам конкурса лучшие ансамбли школьников получили призы.