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Фронтовые песни вспомнили в Богородском
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Фронтовые песни вспомнили в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 32 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Конкурс военно-патриотической песни прошел в школе №1360 района Богородское.
В течение нескольких последних мартовских дней в школе №1360 проходил конкурс военно-патриотической песни. Его участники исполняли песни о Великой Отечественной войне, которые были популярны во второй половине прошлого века, а некоторые остаются таковыми и сегодня.
Ребята подошли к конкурсу креативно. Многие команды не просто исполняли песни, а готовили интересные номера с использованием небольших театральных постановок. Например, во время исполнения песни «Ах, путь дорожка фронтовая…» на сцене появлялись импровизированные автомобили, а их движением управляли регулировщики. Кроме того, почти во всех выступлениях конкурсанты использовали кинохронику военных лет, киноматериалы о сегодняшней России.
По итогам конкурса лучшие ансамбли школьников получили призы.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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