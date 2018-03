О музыке: альбом Майка Шиноды, песня Фадеева в поддержку Кемерова и еще 6 новинок

Эта неделя была богата на музыкальные события. Новые альбомы, песни, клипы российских и западных звёзд — в нашей подборке.

Кавер песни Your Song от Леди Гаги

В начале этой недели Леди Гага представила свою версию песни Элтона Джона Your Song на радио BBC — и 71-летний музыкант оценил кавер, назвав его «невероятным».

Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово

Трагедия в Кемерово никого не оставила равнодушным. Сочувствие семьям погибших выражает вся страна: кто-то переводит деньги на счета благотворительных фондов, кто-то лично приезжает к пострадавшим, а продюсер и композитор Максим Фадеев решил поддержать жителей Кемемрово с помощью песни «Ангелы».

Песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях — ссылка на ВК в шапке профиля. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018

«Океан Эльзы» с клипом «Без тебе»

Сегодня, 30 марта, культовая украинская группа «Океан Эльзы» выпустила клип на песню «Без тебе». Героями ролика, снятого в США, стали пары близнецов разного пола и возраста. Также в видео появляется и фронтмен коллектива Святослав Вакарчук

«Весна всегда приходит неожиданно», — прокомментировали выход ролика музыканты.

Тейлор Свифт опубликовала музыкальное видео на песню Delicate

В начале этого месяца Тейлор Свифт выпустила клип на песню Delicate. Спустя несколько недель певица решила подогреть интерес к композиции, опубликовав музыкальное видео, которое сильно отличается от первого ролика. Пока можно посмотреть только кусочек видео в Инстаграме звезды.

Vertical video for #Delicate out now. Only on @spotify ✨

Новый альбом The Weeknd

Новый мини-альбом 28-летнего канадского исполнителя The Weeknd «My Dear Melancholy» уже в доступе. В него вошли шесть треков, включая два совместных с техно-диджеем Gesaffelstein.

Сегодня, под конец рабочей недели, Елена Темникова представила новую песню, которая получила название «Не сдерживай меня». Несмотря на то, что песня вышла всего несколько минут назад, отзывов к треку появилось огромное количество — и почти все положительные. «Мурашки по коже, обожаю», «Это такой топ, которого еще никогда не было», «Красивый трек, спасибо», — восхищаются пользователи социальных сетей.

Готово. Слушайте. Качайте. Чувствуйте. Делитесь. #премьера #НеСдерживайМеня #сегодня Хочешь больше треков? Тогда тебе на @nemodnie Эксклюзивный концерт за неделю до релиза нового альбома. Будь со мной 18 апреля #Москва #главклуб #temnikova3

A post shared by Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) on Mar 30, 2018 at 1:16am PDT Майк Шинода выпустит альбом памяти Честера Беннингтона

Одним из главных музыкальных ньюсмейкеров этой недели стал вокалист группы Linkin Park Майк Шинода, который объявил, что 15 июня выйдет его сольный альбом «Post Traumatic», посвященный памяти лидера Linkin Park Честера Беннингтона. Кроме этого, Шинода выпустил два новых трека — «Crossing A Line» и «Nothing Makes Sense Anymore» — и официальное видео на первую композицию.

Tyler, The Creator с песней «Okra» и клипом на нее В своей новой песне, которая вышла на просторах YouTube, Tyler, The Creator сообщает, что хочет поговорить с юной звездой Голливуда Тимоти Шаламе. «Скажи Тимоте Шаламе, чтобы он зашел ко мне», — заявляет рэпер в треке. Клип же рэпера можно с уверенностью назвать безумным.