Родственники погибших в пожаре в Кемерово пожаловались на мошенников

КЕМЕРОВО, 30 мар — РИА Новости . Родственники погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» начали жаловаться на мошенников, желающих выманить у них деньги, полученные в качестве компенсации, рассказал журналистам директор работающего на месте трагедии московского института имени Сербского Зураб Кекелидзе

"Сами пострадавшие говорят, что уже появляются (обращенные к ним) посты: «Ваши дети не погибли, мы их спасли, войдите с нами в контакт». Понятно, о чем идет речь: будут стараться эти деньги, полученные как компенсация, каким-то образом у них изъять", — рассказал Кекелидзе журналистам.

Кроме того, пострадавшие получают приглашения в некие психологические группы, где их «обучат счастливой жизни».

Кекелидзе обратился к пострадавшим с просьбой проверять, есть ли у организаторов таких групп дипломы врачей и окончил ли он ординатуру.

"Если нет этих удостоверений, значит, он не профессионал… Все профессионалы-психологи или психиатры находятся здесь (в Кузбассе), и, разумеются, ни о каких суммах речи быть не может. А в интернете все это направлено на то, что раз помощь оказана — лишить людей различными способами денег", — рассказал психиатр.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур.