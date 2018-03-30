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Ради песни Темникова жестоко обошлась с бабочкой
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Ради песни Темникова жестоко обошлась с бабочкой 

Рамблер 7 минут назад
Елена Темникова продолжает радовать фанатов новыми песнями. Совсем недавно она презентовала композицию «Фиолетовый», а теперь пришло время нового сингла.
Итак, в своем микроблоге Темникова предложила фанатам скачать ее песню «Не сдерживай меня». Среди восторженных отзывов на новую композицию, изредка перемежающихся замечаниями, что каждый сингл Елены похож на предыдущий, прозвучал комментарий явного любителя животного мира.
В то время, как другие пользователи писали о «наркотическом» настроении, которое вызывали песня и видеоряд к ней, этот самый любитель животного мира обратил внимание всех на то, что в заставке к песне бабочку заключили в герметичный, наполненный жидкостью пакет, и с каждым взмахом крыльев с них утекает пыльца.
Вероятно, такой эффект создан при помощи компьютерной графики, но бабочку пользователям все же стало жалко.
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