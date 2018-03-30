Группа «Lumen» впервые за 13 лет отметит день рождения

В преддверии последних, как обещают метеорологи, морозных выходных к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» — Александру Бону и Тане Борисовой — приехал лидер группы «Lumen» Рустем (Тэм) Булатов.

Буквально сегодня вечером в московском клубе Stadium Live состоится праздничный концерт группы, который пройдет в рамках тура «20 лет», а 8 апреля все поклонники из Северной столицы смогут услышать любимые песни на площадке СК «Юбилейный». Тэм объяснил «Подъёмникам» и всем слушателям «НАШЕго» Радио, что в последний раз группа праздновала день рождения довольно давно:

«В прошлый раз отмечали день рождения, когда нам было 7: мы выступали с большой программой, переодевались, что-то придумывали. А потом — как рукой отрезало, не видели ни интереса, ни смысла, к тому же, все время получалось так, что всегда параллельно была какая-то интересная новая программа, которую в первую очередь хотелось донести».

Музыкант рассказал, что на празднование 20-летия Lumen их настроили слушатели. Для того чтобы определиться с программой концертов был даже проведен конкурсный отбор среди поклонников: все желающие могли проголосовать за 20 любимых композиций из 100 песен, которые были собраны практически из всех альбомов группы. В итоге в программу, помимо отобранных двадцати композиций, вошли еще несколько треков, призванных, по словам Тэма, «склеить» разные по стилю и настроению вещи.

Музыкант рассказал слушателям «НАШЕго Радио» о том, что его сыновья тоже начинают интересоваться рок-музыкой, и уже в ближайшие годы Тэм планирует посетить с ними европейские рок-фестивали, заметив, однако, что он «сердитый отец».

А узнать о том, какие города группа «Lumen» посетит дальше в рамках тура «20 лет», чем будут примечательны концерты и как музыканты относятся к своей популярности можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!