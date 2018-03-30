Ещё
Студент-музыковед РАМ имени Гнесиных расскажет о творчестве немецкого композитора на улице Свободы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студент-музыковед РАМ имени Гнесиных расскажет о творчестве немецкого композитора на улице Свободы 

Управа района Куркино 49 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В воскресенье, 1 апреля, в Культурном центре «Салют» на улице Свободы с музыкальной лекцией «Вагнер — пора сказать „нет“ красивым мелодиям», выступит студент-музыковед РАМ имени Гнесиных Арсений Иванов.
— На музыкальную лекцию мы ждем тех, для кого музыка — это не только новый альбом Ольги Бузовой и Тимати; тех, кто давно хотел познакомиться с музыкой поближе, но не было возможности; тех, кто хотел бы расширить свой кругозор, — рассказали организаторы.
Мероприятие начнется в 18.00 по адресу: улица Свободы, д. 37. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Возрастная категория 12 + (ск)
Управа района Куркино: последние новости
На портале «Активный гражданин» выберут программу празднования Дня Победы на улице Свободы На улице Свободы состоится концерт «Сиреневый туман» Концерт фортепианной музыки «Я люблю тебя, мама» состоялся в Куркине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»74
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
5 боевиков с брутальными героями
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение