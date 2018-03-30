Студент-музыковед РАМ имени Гнесиных расскажет о творчестве немецкого композитора на улице Свободы

В воскресенье, 1 апреля, в Культурном центре «Салют» на улице Свободы с музыкальной лекцией «Вагнер — пора сказать „нет“ красивым мелодиям», выступит студент-музыковед РАМ имени Гнесиных Арсений Иванов.

— На музыкальную лекцию мы ждем тех, для кого музыка — это не только новый альбом Ольги Бузовой и Тимати ; тех, кто давно хотел познакомиться с музыкой поближе, но не было возможности; тех, кто хотел бы расширить свой кругозор, — рассказали организаторы.

Мероприятие начнется в 18.00 по адресу: улица Свободы, д. 37. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Возрастная категория 12 + (ск)