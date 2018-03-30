Гала-концерт фестиваля патриотической песни «Моя Россия» состоится в Орловском государственном институте культуры 5 апреля.
По традиции в фестивале принимают участие студенты, школьники, воспитанники центров дополнительного образования, молодые исполнители патриотической песни и гости из других городов. По словам организаторов, каждый год количество участников фестиваля увеличивается.
На гала-концерте пройдёт награждение обладателя гран-при фестиваля, победителей и призёров во всех возрастных группах и номинациях. Им будут вручены грамоты и денежные премии.
Напомним, с 28 февраля по 15 марта прошли два отборочных тура по двум номинациям: «Ансамбль» и «Соло» в разных возрастных категориях. В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания лауреата I, II, III степеней. Всего этом году было подано 90 заявок.
Сообщение В Орле объявят победителей фестиваля «Моя Россия» появились сначала на РИА 57.