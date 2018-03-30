Гитару Боба Дилана выставят на торги 

Аукционный дом Julien's в рамках аукциона Music Icons выставляет на торги гитару Fender Telecaster, принадлежавшую известному музыканту.
Инструмент был «напарником» музыканта в его первом «электрическом» туре 1966 года, играл на гитаре Дилан и после гастролей — в 60-х-70-х годах. «Поучаствовал» Telecaster и в записи таких альбомов как «Basement Tapes» и «Blonde on Blonde».
«Причастными» к судьбе инструмента также оказались Эрик Клэптон, Джордж Харрисон и Робби Робертсон, время от времени «одалживающие» гитару у Дилана.
На аукционе, который состоится 19 мая этого года, организаторы предполагают, что за легендарный инструмент смогут выручить порядка 400-600 тысяч долларов.