Гитару Боба Дилана выставят на торги

Аукционный дом Julien's в рамках аукциона Music Icons выставляет на торги гитару Fender Telecaster, принадлежавшую известному музыканту.

Инструмент был «напарником» музыканта в его первом «электрическом» туре 1966 года, играл на гитаре Дилан и после гастролей — в 60-х-70-х годах. «Поучаствовал» Telecaster и в записи таких альбомов как «Basement Tapes» и «Blonde on Blonde».

На аукционе, который состоится 19 мая этого года, организаторы предполагают, что за легендарный инструмент смогут выручить порядка 400-600 тысяч долларов.