В Петербурге пройдут «Халатные концерты»

Группа «Несчастный случай» выступит в Петербурге с «Халатными концертами». Они состоятся 7 и 8 апреля на сцене ТЮЗа им. Брянцева.

Концерты будут проходить в домашней атмосфере, с накрытым столом и зрителями прямо на сцене.

Название «халатный» произошло вовсе не от «халатности», а от обычных домашних халатов, в которые будут одеты музыканты. Концепция не нова — «халатники» пользовались большим успехом у зрителей ещё в начале нулевых. Драматургия немного изменена в соответствии с реалиями времени, но все равно это театрализованное представление в стиле «Несчастного Случая». Среди российских музыкантов такого не делает никто!

Каждый концерт «Несчастного случая» — необычное, почти театральное и драматически выстроенное зрелище. «Халатные концерты» — это не по-кэрролловски безумное чаепитие, накрытый стол, сменяющие друг друга за этим столом зрители, техники, в перерыве шашечной партии шустро обновляющие чашки и рюмки. А пустить на сцену зрителей — особенная и подкупающая степень доверия к своей аудитории.

На концертах группы неизбежно весело, исключительно душевно и непременно интеллигентно. В умении создавать удивительно душевную атмосферу и настоящий праздник для многих органов чувств «Несчастному случаю» действительно нет равных.