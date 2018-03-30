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В Петербурге пройдут «Халатные концерты»
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В Петербурге пройдут «Халатные концерты» 

АиФ Санкт-Петербург 29 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Группа «Несчастный случай» выступит в Петербурге с «Халатными концертами». Они состоятся 7 и 8 апреля на сцене ТЮЗа им. Брянцева.
Концерты будут проходить в домашней атмосфере, с накрытым столом и зрителями прямо на сцене.
Название «халатный» произошло вовсе не от «халатности», а от обычных домашних халатов, в которые будут одеты музыканты. Концепция не нова — «халатники» пользовались большим успехом у зрителей ещё в начале нулевых. Драматургия немного изменена в соответствии с реалиями времени, но все равно это театрализованное представление в стиле «Несчастного Случая». Среди российских музыкантов такого не делает никто!
Каждый концерт «Несчастного случая» — необычное, почти театральное и драматически выстроенное зрелище. «Халатные концерты» — это не по-кэрролловски безумное чаепитие, накрытый стол, сменяющие друг друга за этим столом зрители, техники, в перерыве шашечной партии шустро обновляющие чашки и рюмки. А пустить на сцену зрителей — особенная и подкупающая степень доверия к своей аудитории.
На концертах группы неизбежно весело, исключительно душевно и непременно интеллигентно. В умении создавать удивительно душевную атмосферу и настоящий праздник для многих органов чувств «Несчастному случаю» действительно нет равных.
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