Pink Floyd переиздадут сборник 1971 года

18 мая 2018 года состоится презентация переизданного сборника 1971 года.

Сборник носит название «Relics», будет выпущен на лейбле Warner Music и включать в себя композиции с первых трех альбомов группы: «The Piper At The Gates Of Dawn», «A Saucerful of Secrets» и «More».

Отметим, что «Relics» стал первым альбомом, в который вошли музыкальные произведения «See Emily Play» и «Arnold Layne», до этого выпускавшиеся только в качестве синглов.

Не отходя от концепции оригинального дизайна пластинки, Ник Мэйсон подготовил для ее оформления черно-белые рисунки.

Сборник «Pink Floyd» будет переиздан на 180-граммовом виниле, а все композиции, за исключением уже упоминавшихся выше «See Emily Play» и «Arnold Layne», будут записаны в стерео формате.